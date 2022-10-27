UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Fenerbahçe, sahasında Rennes'i ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

Rennes, 5. ve 30. dakikalarda Gouiri ve 16. dakikada Terrier'in attığı gollerle 3-0 öne geçti. Fenerbahçe 42. dakikada Valencia, 82. dakikada Miha Zajc ve 88. dakikalarda Emre Mor'un attığı gollerle 3-0'dan skoru 3-3'e getirdi. Maçta başka gol sesi çıkmayınca mücadele bu şekilde sona erdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ve Rennes puanlarını 11'e yükseltti ve sarı-lacivertliler son haftaya lider girdi.



Fenerbahçe grubun bir sonraki maçında Dinamo Diev'le deplasmanda karşılaşacak. Rennes de sahasında AEK Larnaca'yı ağırlayacak.

Fenerbahçe: 3 - Rennes: 3

Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique (Dk. 60 Alioski), Szalai, Osayi-Samuel, Arao (Dk. 61 Zajc), Crespo, Lincoln Henrique (Dk. 78 Arda Güler), İrfan Can Kahveci (Dk. 61 Emre Mor), Valencia, Pedro (Dk. 61 Batshuayi)

Rennes: Mandanda (Dk. 52 Doğan Alemdar), Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud (Dk. 70 Assignon), Tait, Ugochukwu, Terrier (Dk. 84 Kalimuendo-Muinga), Majer (Dk. 70 Desire Doue), Gouiri (Dk. 84 Sulemana)

Goller: Dk. 5 ve 30 Gouiri, Dk. 16 Terrier (Rennes), Dk. 42 Valencia, Dk. 82 Zajc, Dk. 88 Emre Mor (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 3 Arao, Dk. 28 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 73 Desire Doue, Dk. 90+1 Ugochukwu, Dk. 90+4 Traore (Rennes)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde:







