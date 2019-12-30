Fenerbahçe 2019'da 21 galibiyet aldı

Sarı-lacivertli futbol takımı, 2019 yılında sahaya çıktığı 41 resmi maçta 21 galibiyet ile 10'ar beraberlik ve yenilgi aldı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2019 yılında sahaya çıktığı 41 resmi maçta 21 galibiyet alabildi.

Sarı-lacivertliler bu yıl Süper Lig'de 34, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 maç oynadı.

Fenerbahçe, oynadığı resmi maçlarda 21 galibiyetin yanı sıra 10'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, 2019 yılında çıktığı resmi maçlarda yüzde 51'lik galibiyet yüzdesi elde etti.

Son 5 yılın en az maçı 2019'da

Fenerbahçe, son 5 yılın en az maça çıktığı senesini 2019'da yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 2015'te 56, 2016'da 61, 2017'de 51, 2018'de ise 50 maça çıkmıştı. Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda Avrupa kupalarında oynama hakkı elde edemediği için resmi maç sayısı düştü ve 4 sene sonra 50 maçın altında kaldı.

2019 yılı resmi maç tablosu

Fenerbahçe'nin 2019 yılında çıktığı resmi maçlarda aldığı sonuçların tablosu şöyle:

KULVAR O G B M A Y Süper Lig 34 17 10 7 62 41 Türkiye Kupası 5 3 - 2 9 3 Avrupa kupası 2 1 - 1 2 3 TOPLAM 41 21 10 10 73 47

Kupaya hasret

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2015, 2016, 2017 ve 2018'de olduğu gibi 2019 yılını da kupasız tamamladı.

Son beş yıldır kulübün müzesine kupa getiremeyen sarı-lacivertli takım, son başarısını 25 Ağustos 2014'te yaşadı. TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı penaltılarla geçen İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, beş yılı aşkın süredir kupa sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'de son beş sezonda 3 ikincilik, 1 üçüncülük ve 1 altıncılık yaşayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2015 ve 2017'de yarı finalde elendi, 2016, 2018'de finalde, 2019'da ise son 16 turunda kaybetti.

Bütün maçlar Ersun Yanal'la

Fenerbahçe, 2019 yılını tek teknik adamla geçirdi.

Sarı-lacivertlilerin, geride kalacak yılda bütün maçlarında takımın başında Ersun Yanal vardı.

Fenerbahçe, 2018 yılında 4 farklı teknik adamla çalışmıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarıyı umutlu tamamladı

Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk yarısında 9 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, ilk yarıyı umutlu tamamladı.

Ligde 5 sezondur şampiyonluğa hasret kalan sarı-lacivertli ekip, ilk yarı sonunda puan cetvelinde 4. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, ilk devreyi lider Demir Grup Sivasspor'un 6 puan gerisinde tamamlasa da oynadığı futbolla şampiyonluk yolunda taraftarına umut verdi.

34 gol attı, 21 gol yedi

İlk yarıda skorer bir görüntü çizen sarı-lacivertliler, 17 karşılaşmada rakip ağları toplam 34 kez havalandırıp, maç başına 2 gol ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe, 35'er gollü lider Demir Grup Sivasspor ve 3. sıradaki Trabzonspor'un ardından, ilk yarıda en fazla gol kaydeden takım olmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 17 müsabakada ağlarında ise 21 gole engel olamadı.

Sezona iyi başladı

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, lige iyi bir başlangıç yaptı.

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan sarı-lacivertliler, ligin ilk 6 haftasında zorlu bir fikstüre denk geldi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sezona Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe, oldukça zorlu gözüken ilk 6 haftalık fikstürden az hasarlı ayrılmayı başardı.

Bu süreçte MKE Ankaragücü'nü de mağlup eden sarı-lacivertliler, içeride Trabzonspor ve deplasmanda Galatasaray ile yenişemedi.

Söz konusu dönemdeki tek mağlubiyetini, lige oldukça iyi bir giriş yapan Aytemiz Alanyaspor deplasmanında yaşayan Fenerbahçe, 6. haftayı Alanya temsilcisinin ardından 2. sırada tamamladı.

Deplasmandaki kayıplar can sıktı

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında özellikle deplasmanlarda beklentinin altında kaldı.

Seyircisi önünde başarılı bir futbol ortaya koyan sarı-lacivertliler, ilk 17 haftada konuk olduğu maçlarda ise bu performansın altında kaldı.

Ligin ilk yarısında 9 defa deplasmana giden Fenerbahçe, 3'er galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 10 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 12 gole engel olamadı.

İç sahada gollü galibiyetler

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki deplasman performansının aksine, iç sahada gollü galibiyetlere imza attı.

Taraftarı önünde ilk devre boyunca göze hoş gelen bir futbol oynayan ve gollü maçlar çıkaran sarı-lacivertliler, 3 karşılaşmada rakiplerine 5'er gol atmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, ligin ilk 17 haftasında seyircisi önünde 8 mücadeleye çıktı. Söz konusu müsabakalarda 6 galibiyet ile 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği filelerine 5'er gol bıraktı.

Sarı-lacivertliler, içerideki diğer galibiyetlerini MKE Ankaragücü'ne karşı 2-1, Kasımpaşa'ya karşı 3-2 ve Beşiktaş'a karşı 3-1'lik skorlarla elde etti.

Sezonun ilk yarısında iç sahada Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, tek mağlubiyetini ise Antalyaspor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı.

Zorlu deplasmanlar geride kaldı

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında nispeten zorlu deplasmanları geride bıraktı.

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Demir Grup Sivasspor gibi rakipleriyle ilk yarı dış sahada karşılaşan sarı-lacivertliler, sürpriz puan kayıpları da yaşadı.

Fenerbahçeli taraftarlar, özellikle içerde 1-0 kaybedilen Antalyaspor ile deplasmanda aynı skorla kaybedilen İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelelerinden sonra büyük hayal kırıklığına uğradı.

İlk yarıda savunma alarm verdi

Sezonun ilk yarısında savunmadaki istikrarsız performans, önemli puan kayıplarına sebep oldu.

Lige kalecisinin yanı sıra stoper tandemini de değiştirerek başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda oynadığı 17 mücadelede kalesinde 21 gol gördü.

Fenerbahçe'de defans hattının istikrarsızlığı da taraftarları endişelendirdi. Yaz transfer döneminde özellikle sol bek pozisyonuna transfer yapılamamasının ardından, bu bölgede sadece Hasan Ali Kaldırım ile sezona giren Fenerbahçe, savunma hattında büyük sorun yaşadı.

Teknik direktör Ersun Yanal, Hasan Ali'nin ilk yarıda sık sık sakatlık yaşaması sebebiyle, o pozisyonda 11 maçta Nabil Dirar'ı oynatmak durumunda kaldı.

Fenerbahçe, sol bek pozisyonunun yanı sıra stoperde de önemli problemlerle karşılaştı. Sezona Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Zanka ve Adil Rami savunma hattıyla başlayan sarı-lacivertliler, bu oyuncular içinden stoper ikilisini istikrarlı bir şekilde kullanamadı.

Serdar Aziz'in sezon başında, Sadık Çiftpınar'ın ilk yarının sonuna doğru yaşadığı sakatlık problemlerine, Zanka ve Adil Rami'nin kötü performansları da eklenince, teknik direktör Ersun Yanal bu pozisyonu daha çok orta saha oyuncusu Jailson ile doldurmaya çalıştı.