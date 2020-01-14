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Giriş Tarihi : 14-01-2020 12:54

FED Kupası'nda rakipler belli oldu

Türkiye Kadın Tenis Milli Takımı, Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'de Polonya ve Slovenya ile eşleşti.

FED Kupası'nda rakipler belli oldu

Türkiye Kadın Tenis Milli Takımı'nın, FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'deki rakipleri belli oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 5-8 Şubat tarihlerinde Lüksemburg'un Esch-sur-Alzette kentinde düzenlenecek organizasyonda Polonya ve Slovenya ile B Grubu'nda yer aldı.

Milli takım, FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'de üst üste 8. kez mücadele edecek.

ETİKETLER: fed kupası türkiye kadın tenis milli takımı avrupa- afrika bölgesi polonya slovenya
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