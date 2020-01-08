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Giriş Tarihi : 08-01-2020 09:00

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yeniden başladı

Pegasus Havayolları'na ait uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıkması nedeniyle ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar, sabah saatlerinde başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yeniden başladı

İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan dün sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçağın inişten sonra pistten çıkmasının ardından uçuşlara kapatılan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışmalar tamamlandı. 

Çalışmaların ardından sabah saatlerinde seferler yeniden başladı. Dalaman Havalimanı'ndan kalkan uçak saat 06.30 civarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı

 

ETİKETLER: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI PEGASUS HAVAYOLLARI
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