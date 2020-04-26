İtalya Kovid-19 karantina tedbirlerini 4 Mayıs'ta gevşetmeye başlıyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kovid-19 salgınına yönelik uygulanan tedbirlerin 4 Mayıs'tan itibaren kademeli gevşetileceğini açıkladı.

Roma

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