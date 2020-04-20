Sağlık Bakanı Koca: 1454 hastamız daha şifa buldu

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisiyle ve tedbirlerle kazanacağız." açıklamasında bulundu.
Ankara
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