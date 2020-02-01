Sağlık Bakanı Koca, dünya genelinde 26 ülkede toplam 11 bin 791 yeni tip koronavirüs vakası görüldüğünü belirterek, "Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hasta olmadı." dedi.

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlıkta Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına verilen arada düzenlediği basın toplantısında, "yeni tip koronavirüs" konusundaki güncel gelişmeler ve Çin'den tahliye edilen vatandaşlar hakkında açıklamalarda bulundu.

#Canlı: Sağlık Bakanı Koca, "yeni tip koronavirüs" konusundaki güncel gelişmeler ve Çin'den tahliye edilen vatandaşlar hakkında açıklama yapıyor https://t.co/2fFQIHt5f7

— AA Canlı (@AACanli) February 1, 2020

Bunun ilk günden itibaren büyük bir ciddiyetle ele aldıkları bir konu olduğunu belirten Koca, "1 Şubat saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde, ABD, Fransa, Avusturalya, Almanya ve Kanada dahil olmak üzere 26 ülkede toplam 11 bin 791 vaka görüldü. Bu sayının yüzde 99'unun Çin'de olduğunu da hatırlatmak istiyorum." dedi.

Virüsün dün ilk kez İspanya ve İsveç'te görüldüğünü aktaran Koca, tamamı Çin'de olmak üzere 259 kişinin hayatını kaybettiğini, 243 vakanın da tedavi sonrası taburcu edildiğini belirtti. Koca, yaşamını yitiren kişilerin büyük çoğunluğunun, risk grubu denilen ve kronik hastalığı bulunan 65 üstü, bağışıklığı düşük kişiler olduğunu söyledi.