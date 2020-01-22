Estetik ameliyatı sonrası ölen genç kızla ilgili Adli Tıp raporu savcılığa ulaştı

Adana'da özel bir hastanede burun estetiği ameliyatı olan Leyla Sönmez'in yaşamını yitirmesiyle ilgili Adli Tıp raporunda genç kızın "burun florasındaki bakterilerin meydana getirdiği toksik şok sendromunun sonucu" hayatını kaybettiği yer verildi.

Adana

Adana'da özel bir hastanede burnundan estetik ameliyat olan 24 yaşındaki Leyla Sönmez'in yaşamını yitirmesiyle ilgili hazırlanan Adli Tıp raporunda, genç kızın "burun florasında bulunan bakterilerin meydana getirdiği toksik şok sendromunun ve gelişen komplikasyonların sonucu" hayatını kaybettiği, sağlık çalışanlarının hatasının bulunmadığı görüşüne yer verildi.

Adana'da özel bir hastanede 29 Ocak 2019’da burun ameliyatı olduktan sonra durumunun ağırlaşması üzerine 4 Şubat 2019’da sevk edildiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Leyla Sönmez’in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının Sönmez’in ölümünde doktorların kusurlu olup olmadıkları hakkında Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulundan istediği rapor tamamlandı.

İhtisas kurulunun 21 sayfalık raporunda, genç kızın annesi Fener Sönmez, burun ameliyatını gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. M.S.A, ameliyata katılan doktorların ve sağlık görevlilerinin ifadelerine, hastanelerin tıbbi belgelerine ve ameliyat raporuna yer verildi.

Fener Sönmez, raporda yer alan ifadesinde, kızının burun ameliyatından çıktıktan sonra eli ve ayağının morardığını, ağzından ve burnundan kan geldiğini belirtti.

Kızının "Karnım ağrıyor." diye bağırdığını anlatan anne Sönmez, şöyle devam etti:

"Bana 'Tamamen psikolojik' dediler. Morlukların da neden kaynaklandığının tetkikini yapmadılar. Kızımın kolundan tutup salladılar 'Yalan söylüyorsun, iyisin.’ dediler. Kızımın sabah taburcu olacağını söylediler. O bu haldeyken hiçbir yere gitmeyeceğimizi söyledim. 31 Ocak 2019’da kızımı yoğun bakım ünitesine aldılar, aynı gün Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk ettiler. Kızım Balcalı'da 4 gün yoğun bakımda kaldı. 4 Şubat'ta ölüm haberini aldım. Kızım özel hastaneye geldiğinde sapasağlamdı ve hiçbir hastalığı yoktu. Ameliyattan sonra sağlığı bozuldu. Yanlış uygulama yaptılar, kızımın sağlığıyla oynadılar ve ölümüne neden oldular. İhmalkar davrandılar, kızımın ölümüne neden olanlardan şikayetçiyim.”

Ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. M.S.A. da raporda yer alan savunmasında, üniversiteli kızın ölümünde kusurunun olmadığını iddia ederek "Hastanın şikayetleri değerlendirilmiş, normal bir burun ameliyatı yapılmış, ameliyat esnasında anestezi de rahat geçmiştir. Olağanüstü olaylarla karşılaşmamız üzerine hasta Balcalı yoğun bakıma gönderilmiştir. Hastanın vefat etmesinden dolayı üzgünüm, ben tarafıma yapılan suçlamaları kabul etmediğim gibi bir kusurum olduğunu düşünmüyorum. Hastaya olan ilgi ve alakayı asla kesmedim hatta sürekli ilgilendim." ifadesini kullandı.

Doktorda kusur bulunmadı

İhtisas Kurulu raporun sonuç bölümünde, hastanın burunda şekil bozukluğu ve nefes almakta zorluk şikayetiyle özel hastaneye başvurduğu aktarılarak ameliyat sonrası sağlık durumunun seyri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Hastanın sevk edildiği Balcalı Hastanesindeki takibinde ateşinin 38,6 dereceye kadar yükseldiği ve sonrasında karaciğer ve solunum yetmezliği gibi durumların saptandığı belirtilen raporda, Sönmez'in ölümünün "burun florasında bulunan bakterilerin meydana getirdiği toksik şok sendromunun ve gelişen komplikasyonlar sonucu" meydana geldiğini kabulünün gerektiği yönünde görüş bildirildi.

Raporda, "Özel hastanede yapılan ameliyatta uygulanan tekniğin tıp kurallarına uygun olduğu, ameliyat sonrası serviste uygun takibinin yapıldığı ifade edilerek ameliyatı yapan plastik cerrahi uzmanı M.S.A, hastanın takip ve tedavisinde görevli diğer hekimler ile sağlık personelinin tıbbi uygulama hatasının bulunmadığı" yönündeki oy birliğiyle alınan görüş yer aldı.

"Rapora itiraz edeceğiz"

Leyla Sönmez’in ailesinin avukatı Murat Akbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adli Tıp Kurumunun raporuna itiraz edeceklerini söyledi.

Avukat Akbay, ameliyatın basit bir operasyon olduğunu savunarak, "Sabah girilen, en geç akşam taburcu edilecek bir ameliyatken müvekkillerimin kızı Balcalı Hastanesi dahiliye yoğun bakımı kapısına bırakılmıştır. Devamlı kanamaları olduğu belgelerle sabit olmasına, ailenin itirazlarına ve bizim daha hastanedeyken müdahalemize rağmen ölüm gelmiştir. Verilen rapor akla mantığa, hayatın olağan akışına aykırıdır. Böyle bir raporu kabul etmek mümkün değildir. Gerekli mercilere itirazlarımızı yapacağız." ifadesini kullandı.

İstanbul'da özel bir üniversitenin acil tıp teknisyenliği bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Leyla Sönmez, Adana'da özel bir hastanede burnundan estetik ameliyat olduktan sonra durumunun ağırlaşması üzerine sevk edildiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde 4 Şubat 2019’da yaşamını yitirmişti.