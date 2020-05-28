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Giriş Tarihi : 28-05-2020 17:30   Güncelleme : 28-05-2020 17:41

FB - TS KUPA MAÇI 16 HAZİRANDA OYNANIYOR

FB - TS

FB - TS KUPA MAÇI 16 HAZİRANDA OYNANIYOR

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama kararının kesinleşmesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı finallerin rövanş maçlarının tarihleri belli oldu.

Yapılan açıklamada Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 16 Haziran Salı günü oynanacağı belirtildi. Yarı finalin bir diğer karşılaşmasında ise Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor 18 Haziran Perşembe günü finale çıkma mücadelesi verecek.

İlk karşılaşmaların sonuçları;

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1
Fraport TAV Antalyaspor-Alanyaspor: 0-1

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