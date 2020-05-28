Giriş Tarihi : 28-05-2020 17:30 Güncelleme : 28-05-2020 17:41
8OKUNMA
FB - TS KUPA MAÇI 16 HAZİRANDA OYNANIYOR
FB - TS
Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama kararının kesinleşmesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı finallerin rövanş maçlarının tarihleri belli oldu.
Yapılan açıklamada Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 16 Haziran Salı günü oynanacağı belirtildi. Yarı finalin bir diğer karşılaşmasında ise Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor 18 Haziran Perşembe günü finale çıkma mücadelesi verecek.