SAĞLIK
Giriş Tarihi : 09-05-2020 11:17   Güncelleme : 09-05-2020 11:30

FB PERSONELİNİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

fenerbahçe

FB PERSONELİNİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

             Salı günü koronavirüs testi sonucunda şüpheli görülen ve ev izolasyonu devam eden    Fenerbahçe personelinin yeniden yapılan  testinin negatif çıktığı açıklandı.

             Fenerbahçeli  futbolcular  ve teknik ekibin  11 Mayıs Pazartesi günü  bir kez daha teste tabi tutulacakları bildirildi

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