EKONOMİ
Giriş Tarihi : 12-12-2019 08:46

Faiz artışlarını 1 yıl sonra konuşabiliriz

Fed Başkanı Powell, "2021 ile ilgili kimsenin bugünden bir öngörüsü yok. Bunu zaman içinde göreceğiz." dedi.

Faiz artışlarını 1 yıl sonra konuşabiliriz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, gelen verilerin görünümle uyumlu olduğu sürece para politikasının uygun kalacağını belirterek, "Faiz artışlarını 1 yıl sonra konuşabiliriz. Ama 2021 ile ilgili kimsenin bugünden bir öngörüsü yok. Bunu zaman içinde göreceğiz." dedi.

Powell, Fed'in politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek, yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bırakmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl 75 baz puanlık faiz indiriminden sonra faizleri sabit tutma kararı aldıklarını belirten Powell, "Faiz indirimleri ekonominin rayında kalmasına yardım etti." diye konuştu.

Powell, ABD'de hane halkı harcamalarının ve tüketici güveninin iyi durumda olduğunun altını çizerek, ülkede sabit yatırımların ve ihracatın zayıf kaldığını, zayıf küresel büyümenin ve küresel ticaret belirsizliğinin imalata baskı oluşturmaya devam ettiğine dikkati çekti.

ABD ekonomisinin görünümünün risklere rağmen olumlu olduğunu dile getiren Powell, "Para politikamızı ticaret gelişmeleri ve dünyadaki bir takım risklerden korumak için düzenledik." ifadesini kullandı.

Powell, Fed'in bu yılki faiz indirimlerinin gündemlerinde olmadığını vurgulayarak, 1990'lara göre bugün ekonominin çok farklı yapısal özelliğe sahip olduğunu ve 1990'lardaki faiz indirimleri ile bugünküler arasında benzerlik bulunduğunun altını çizdi.

"Faizleri artırmak için enflasyonun artması lazım"

Powell, repo operasyonlarına devam edeceklerine vurgu yaparak, repo piyasasını yatıştırmak için söz konusu operasyonların detaylarında ayarlamalar yapmaya açık olduklarını kaydetti.

Bütün büyük ekonomilerin enflasyonda zorluk yaşadığını belirten ve enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmenin zorluğuna dikkati çeken Powell, "İşsizlik 50 yılın en düşük seviyesinde olmasına rağmen enflasyon çok az artıyor. Bu sebeple faiz artışına olan ihtiyaç azalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, "Faizleri artırmak için enflasyonun ısrarcı şekilde ve büyük oranda arttığını görmek istiyorum. Politika faizi için benim görüşüm bu şekilde." dedi.

FED Başkanı Powell, gelen verilerin görünümle uyumlu olduğu sürece para politikasının uygun kalacağını belirterek, "Faiz artışlarını 1 yıl sonra konuşabiliriz. Ama 2021 ile ilgili kimsenin bugünden bir öngörüsü yok. Bunu zaman içinde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alacak olan Yeni Serbest Ticaret Anlaşması'nın (USMCA) onaylamasıyla belirsizliklerin ortadan kalkacağına işaret eden Powell, bunun ABD ekonomisi için pozitif olacağını söyledi.

Trump'ın azil süreci gündeme gelmedi

Jerome Powell, bir soru üzerine, "ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilme sürecinin Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantısında gündeme gelmediğini" söyledi.

ABD ekonomisi için aldıkları önlemlerin sonuç vermesinin zaman alacağına işaret eden Powell, bu sebeple bekleme dönemine girdiklerini dile getirdi.

Fed, bugün yaptığı açıklamayla, politika faizini değiştirmeyerek, yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit tuttu. Politika faiz oranının sabit tutulması kararının oybirliği ile alındığı kaydedildi.

ETİKETLER: faiz fed fed başkanı jerome powell
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA