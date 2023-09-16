SAVUNMA SANAYİ
SEKTÖRÜNDEKİ fabrikamıza
D- Sınıfı ehliyetli
SRC2- SRC4, Psikoteknik,
TAKOGRAF Belgeleri olan
TERCİHEN Etimesgut, Sincan civarlarında oturan,
ŞOFÖRLER alınacaktır. 0312.267 54 54
FABRİKAMIZA D SINIFI EVRAKLARI TAM ŞOFÖR
FABRİKAMIZA D SINIFI EVRAKLARI TAM ŞOFÖR
ŞOFÖR & OPERATÖR
Giriş Tarihi : 16-09-2023 15:05 Güncelleme : 16-09-2023 15:17
SAVUNMA SANAYİ
İLAN SORUMLUSU
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
-
SARIOĞLU ALÜMİNYUM'A VASIFLI- VASIFSIZ DOLGUN ÜCRETLERLE ELEMAN. İVEDİK
-
PASLANMAZ VE SİYAH İMALAT USTASI, ARGON VE GAZALTI KAYNAK USTASI, VASIFSIZ ELEMANLAR
-
TECRÜBELİ OTO yıkamacılar. Mamak...
-
WYNDHAM ANKARA OTEL'E DENEYİMLİ, DİSİPLİNLİ SERVİS GÖREVLİSİ ve GARSON
-
KONFEKSİYON FİRMASINA KESİMCİ USTALAR, VASIFSIZ ELEMANLAR