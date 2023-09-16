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FABRİKAMIZA D SINIFI EVRAKLARI TAM ŞOFÖR

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ŞOFÖR & OPERATÖR
Giriş Tarihi : 16-09-2023 15:05   Güncelleme : 16-09-2023 15:17
FABRİKAMIZA D SINIFI EVRAKLARI TAM ŞOFÖR

SAVUNMA SANAYİ
SEKTÖRÜNDEKİ fabrikamıza
D- Sınıfı ehliyetli
SRC2- SRC4, Psikoteknik,
TAKOGRAF Belgeleri olan
TERCİHEN Etimesgut, Sincan civarlarında oturan,
ŞOFÖRLER alınacaktır. 0312.267 54 54
 

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