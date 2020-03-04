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Giriş Tarihi : 04-03-2020 09:17

İzmir'de yardım isteyen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde ekiplerden yardım isteyen iki ayrı lastik bottaki toplam 78 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'de yardım isteyen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir

İzmir'in Çeşme ilçesinde ekiplerden yardım isteyen iki ayrı lastik bottaki toplam 78 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına yönlendirilen lastik bottaki bir grup düzensiz göçmenin yardım istemesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaabdullah Burnu açıklarında da bir lastik botun süreklendiği bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 15 Suriye, 14 Afganistan, 5 Kongo, 2 Irak ve 2 Afrika uyruklu 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

 

ETİKETLER: izmir çeşme düzensiz göçmen
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