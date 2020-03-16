SAĞLIK
Giriş Tarihi : 16-03-2020 20:19

Benzinde 7 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapılacak.

Benzinde 7 kuruş zam

Ankara

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,62 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,69 lira olacak. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 5,53 liradan 5,60 liraya, İzmir'de 5,63 liradan 5,70 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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ETİKETLER: benzine zam
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