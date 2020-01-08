DÜNYA
Giriş Tarihi : 08-01-2020 08:52

İran'dan BMGK'ye mektup: Savaş peşinde değiliz

İran yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, "savaş peşinde olmadıklarını" bildirdi.

İran'dan BMGK'ye mektup: Savaş peşinde değiliz

Tahran

İran devlet medyasının haberine göre, Tahran yönetimi Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi. 

Mektupta, "Savaş peşinde değiliz. Bize karşı yapılacak her türlü askeri maceracılığa karşı uyarıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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ETİKETLER: İRAN YÖNETİMİ BMGK AVAŞ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ
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