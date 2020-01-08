İran'dan BMGK'ye mektup: Savaş peşinde değiliz

İran yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, "savaş peşinde olmadıklarını" bildirdi.

Tahran

İran devlet medyasının haberine göre, Tahran yönetimi Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi.

Mektupta, "Savaş peşinde değiliz. Bize karşı yapılacak her türlü askeri maceracılığa karşı uyarıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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