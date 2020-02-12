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Giriş Tarihi : 12-02-2020 15:47

Google'den 2,42 milyar avroluk cezaya itiraz

Teknoloji şirketi Google'nin Avrupa Birliği'nin verdiği 2,42 milyar avroluk para cezasına karşı açtığı davanın duruşmaları başladı.

Google'den 2,42 milyar avroluk cezaya itiraz

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Teknoloji şirketi Google'nin Avrupa Birliği'nin (AB) para cezasına karşı açtığı dava, merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme'de görülmeye başlandı.

Söz konusu dava duruşmalarının 3 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Ceza hakkında

AB, Google'ye arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı ve hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı.

AB Komisyonu, 2017'de bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google'ye 2,42 milyar avroluk para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti.

Google, söz konusu cezayı temyize götüreceğini açıklamıştı.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

 

ETİKETLER: google avrupa birliği ceza
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