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İstanbul'a giriş-çıkışlarda 266 bin 840 araç kontrol edildi

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 Mart - 5 Nisan arasında kentin tüm giriş ve çıkışlarında yapılan denetimlerde 266 bin 840 araç ile 528 bin 375 kişi kontrol edildi.