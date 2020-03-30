'Evde kal' çağrısına yurt genelinde uyuluyor

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdun genelinde vatandaşlar, "Evde Kal Türkiye" çağrısına kulak verdi.
Konya
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
İstanbul'da sessizlik hakim
İstanbul'da, Kovid-19 önlemleri kapsamında yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşların dışarı çıkmaması sonrası büyük bir sessizlik hakim oldu.