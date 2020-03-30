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'Evde kal' çağrısına yurt genelinde uyuluyor

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdun genelinde vatandaşlar, "Evde Kal Türkiye" çağrısına kulak verdi.