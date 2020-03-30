SAĞLIK
Giriş Tarihi : 30-03-2020 17:54

'Evde kal' çağrısına yurt genelinde uyuluyor

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdun genelinde vatandaşlar, "Evde Kal Türkiye" çağrısına kulak verdi.

'Evde kal' çağrısına yurt genelinde uyuluyor

Konya

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

İstanbul'da sessizlik hakim

İstanbul'da, Kovid-19 önlemleri kapsamında yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşların dışarı çıkmaması sonrası büyük bir sessizlik hakim oldu. 

ETİKETLER: korona virüs
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