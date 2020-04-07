Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Dar gelirli ailelere sağlanan 1000 lira nakdi yardımı 4,4 milyon aileye vereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz." dedi.

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız." dedi.

Twitter hesabından paylaştığı video ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Albayrak, ekonomide yeni destek kalemlerini de açıkladı.

Bakan Albayrak, bir hafta arayla iki G-20 Hazine Bakanları toplantısı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, toplantılardan ülkeler arasındaki ticarete ve ilişkilere zarar vermeden bu krizden çıkışın yollarının aranması gerektiği sonucunun çıktığını aktardı.

Ülkelerin, salgının ekonomilerine, küresel ticarete, diplomasiye, uluslararası ilişkilere verebileceği zararların önüne geçmek için dayanışma ile çalışma kararı aldımlarına dikkati çeken Albayrak, dayanışma içinde hareket eden, sosyal yapısını, ekonomisini, sistemlerini ayakta tutabilen ülkelerin bu süreçten kazançlı çıkacağını vurguladı.

Albayrak, bu dayanışmayı gösteremeyenlerin ise uzun süre altından kalkmak için uğraşacakları çok ciddi bir tablo ile karşılaşacaklarının altını çizerek, "Hamdolsun, salgına karşı önlemleri erkenden almanın yanında, dünyaya da sürecin ilacı olan birliği, beraberliği, dayanışmayı en erken gösteren ülke olduk ve kenetlendik. Bizim birinci önceliğimiz hiçbir vatandaşımızın işini kaybetmemesi. Bunun için mücadele sürdürüyoruz. Sanayicimizi, esnafımızı, KOBİ’lerimizi korumak adına gerekli tüm tedbirleri alıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşların gelirlerini güvence altına almak ve kayıplarını telafi etmek için canla başla çalıştıklarını ifade eden Albayrak, "Bu kapsamda dar gelirli 2,1 milyon ailelerimiz için bin lira nakdi yardım yapacağımızı açıklamıştık. Yeni çalışmamız neticesinde inşallah süreçten etkilenen yaklaşık 2,3 milyon aileye daha bu yardımı yapacağız. Toplamda 4,4 milyon ailemize nakdi yardım sağlamış olacağız. Çalışma Bakanlığımız bu konuda çok ciddi yoğun bir çalışma yürütüyor, bu ay içerisinde inşallah tamamlanacak." ifadelerini kullandı.