DÜNYA
Giriş Tarihi : 07-04-2020 20:26

Beyaz Saray Sözcüsü Grisham görevinden ayrıldı

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham'ın görevinden ayrıldığı ve Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirildiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Grisham görevinden ayrıldı

Washington

Beyaz Saray'daki sözcülük değişimine ilişkin Melania Trump'ın ofisinden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Grisham'ın Beyaz Saray Sözcülüğü görevini bırakarak, Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü olarak atandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Melania Trump'ın, Grisham'ın görev değişikliğiyle ilgili değerlendirmesine de yer verildi.

Grisham'ın, "Daha önce kendisinin basın sözcüsü olduğunu" aktaran Melania Trump, "Grisham'ı tekrar ofisimizde görmekten çok memnunuz." değerlendirmesini yaptı.

Aynı açıklamada Grisham'ın, "Hem Sayın Başkan hem de hanımefendiye hizmet etmekten dolayı çok memnunum. Benim yerime gelecek kişi ilerleyen günlerde açıklanacak." ifadesine de yer verildi.

Bu arada konuyla ilgili CNN'in haberinde, Grisham'ın bu kararında, Trump'ın yeni Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un göreve gelmesinin etkili olduğu iddia edildi.

Meadows'ın, Grisham'ın yerine Trump'ın seçim kampanyası sözcüsü Kayleigh McEnany veya Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah'ı düşündüğü belirtiliyor.

Grisham, Trump yönetiminde görevini bırakan 3. Beyaz Saray Sözcüsü

Trump yönetimindeki ilk Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sean Spicer, ilk basın toplantısına 2 saat geç kalmış ve muhabirlere karşı adeta bir savaş başlatmıştı. Spicer, bu görevi sadece 182 gün yürütebilmişti.

Spicer'dan sonra koltuğa oturan ve Beyaz Saray Sözcülüğünü yaklaşık 2 yıl yürüten Sarah Sanders'ın geçen yıl haziranda görevinden ayrılmasının ardından yerine atanan Grisham, görevi boyunca hiç basın toplantısı yapmamış, bu kararı ile sık sık eleştirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

ETİKETLER: korona virüs
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Bugün için hangi yatırım aracını tercih edersiniz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA