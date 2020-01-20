İstanbul Havalimanı yolcu ile sefer sayısında Türkiye'nin yükünü çekiyor

Türkiye'de geçen yıl icra edilen geliş-gidiş uçak seferleriyle seyahat eden yolcuların yaklaşık yüzde 25'i İstanbul Havalimanı'nı kullandı.

İstanbul

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul Havalimanı 2019'da yoğun bir yılı geride bıraktı.

Büyük taşınmanın ardından 7 Nisan'dan itibaren tam kapasite hizmet veren havalimanında, bu yıl iç hatta 80 bin 708, dış hatta 246 bin 5 ticari sefer yapıldı.

Bu havalimanında, geçen yıl toplamda 326 bin 713 ticari sefer icra edildi.

İstanbul Havalimanı'ndan bu dönemde icra edilen geliş-gidiş seferleriyle 852 bin 943 ton bagaj, karga ve posta yükü taşındı. İç hatta 102 bin 971, dış hatta 749 bin 972 ton yük bu havalimanından nakledildi.

52 milyon 578 bin 8 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı

Dünyanın en büyük havacılık merkezlerinden birisi olan İstanbul Havalimanı'ndan geçen yıl 52 milyon 578 bin 8 yolcu seyahat etti.

İç hatta 12 milyon 720 bin 826, dış hatta 39 milyon 857 bin 182 yolcu 2019'da havalimanında ağırlandı.

Böylece, Türkiye'deki havalimanlarından geçen yıl ağırlanan 208 milyon 833 bin 331 yolcunun yüzde 25'inin İstanbul Havalimanı'nı kullandığı istatistiklere yansıdı.

İstanbul Havalimanı'ndan geçen yıl iç hatta 82 bin 325, dış hatta 247 bin 474 olmak üzere 329 bin 799 sefer düzenlendi.

Toplamda 1 milyon 553 bin 501 seferin yapıldığı Türkiye havalimanlarındaki tüm uçuşların yaklaşık yüzde 21'inin İstanbul Havalimanı'nda icra edildiği hesaplandı.

Nisan ile aralık döneminde yoğunluk arttı

Atatürk Havalimanı'ndan başlatılan büyük taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı'nda, nisan ile aralık ayına kadar olan dönemde 52 milyon 259 bin 826 yolcu misafir edildi.

Bu dönemde, iç hatta 12 milyon 527 bin 10, dış hatta 39 milyon 732 bin 816 yolcu havalimanında ağırlandı.

Uçuş trafiği açısından yoğun bir yıl geçiren İstanbul Havalimanı'ndan nisan-aralık döneminde iç hatta 80 bin 849, dış hatta ise 246 bin 320 sefer icra edildi.

Toplamda 327 bin 169 uçuş 9 aylık dönemde düzenlendi.