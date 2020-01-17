CHP 37. Olağan Kurultayı 28-29 Mart'ta yapılacak

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı 28-29 Mart'ta yapılacak.

Ankara CHP'nin 37. Olağan Kurultayı 28-29 Mart'ta yapılacak.

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