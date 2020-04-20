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Giriş Tarihi : 20-04-2020 10:53

Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi silahlı saldırıda yaralandı

Burdur, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi, evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi silahlı saldırıda yaralandı

Burdur

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçede Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan belediye başkanı ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, güvenlik güçleri asli failin yakalanması için kapsamlı çalışma başlattı.


 

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ETİKETLER: mümtaz şenel
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