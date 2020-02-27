MSB: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını bildirdi.

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı ifade edilen açıklamada, bölgedeki rejim hedeflerinin derhal ateş altına alındığı ve alınmaya devam edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır."

"114 rejim unsuru etkisiz hale getirildi"

Açıklamada, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre, bir hava savunma füze sistemi, bir ZU-23 uçaksavar, bir tanksavar, üç tank, bir mühimmat aracı, iki iş makinesinin imha edildiği, üç tankın ele geçirildiği, 114 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlip'te hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, bakanlığın Twitter adresinden, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığıyla, İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol ve Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un fotoğraflarını paylaştı.

Bakan Akar, "Silah arkadaşlarımız 26 Şubat 2020 tarihinde İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Şehit Elibol'un Samsun'daki babaevinde yas var

Şehitlerden Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un Samsun'daki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şehit Elibol'un Alaçam İlçesine bağlı Umutlu Mahallesi'ndeki babaevine acı haberi, Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar ile askeri yetkililer verdi.

Gözyaşlarına boğulan şehidin annesi Vahide Elibol, mahallede hazır bekletilen ambulansa alınarak sakinleştirilmeye çalışıldı.

Baba Fikri Elibol'un ise 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehit askerin evine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Bu arada, şehit Elibol'un 8 aylık hamile eşi Özlem Elibol ile 2 yıl önce evlenerek Tekirdağ'a yerleştiği öğrenildi.

Samsun Valisi Osman Kaymak da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu hemşehrimiz Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.