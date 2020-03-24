İş dünyası bankaların açıkladığı desteklerden memnun

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan, "Birlikte olmaya, büyük bir dayanışma ve yardımlaşmaya ihtiyaç duyduğumuz bu zor günlerde bankaların bu adımlarını çok değerli ve önemli buluyorum." dedi

İstanbul

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, bankaların açıkladığı desteklere ilişkin, "Birlikte olmaya, büyük bir dayanışma ve yardımlaşmaya ihtiyaç duyduğumuz bu zor günlerde bankaların bu adımlarını çok değerli ve önemli buluyorum. Bu zor günlerden çıkarken unutmamalıyız ki ekonomimizin de ayakta kalması gerekmektedir. İşte alınan bu önlemlerin önemini ve değerini, bugünleri atlattığımızda çok daha iyi anlayacağız." ifadelerini kullandı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Bahçıvan, koronavirüse karşı, kamu bankalarının ve özel bankaların birbiri ardına yaptıkları açıklamalarla sürece destek vermelerini değerlendirdi.

Koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında kamu otoritelerinin önemli kararlar aldığına işaret eden Bahçıvan, bankalar tarafından, reel sektöre yönelik açıklanan destek paketlerini de bu çerçevede değerlendirdiklerini söyledi.

Birlikte olmaya, büyük bir dayanışma ve yardımlaşmaya ihtiyaç duyulan bu zor günlerde bankaların bu adımlarını çok değerli ve önemli bulduğuna işaret eden Bahçıvan, şunlar söyledi:

"Bu yeni destek paketleri kapsamında, iş dünyamızın nakit akışlarında yaşanabilecek bozulmaya karşı taksit, faiz ve anapara ödemeleri öteleniyor. Krediler yapılandırılıyor ve ilave limit tanınıyor. Bu ve benzeri imkanlar kriz süresince ve kriz sonrasında da ekonomi çarklarının dönebilmesi adına önemlidir. Diğer yandan ihracatımız için hayati bir kuruluş olan Türk Eximbank'ın da yürürlüğe koyduğu destek paketi ihracatçımız açısından hayati bir can suyu niteliğindedir.

Siparişleri azalan veya iptal olan, ihracat pazarı daralan ihracatçıların bu zor günleri atlatabilmesi için öncelikle faiz ödemelerinin ertelenmesi önemliydi. Yine reeskont kredilerinin daha önce azami 1 yıl olan kredi vadelerinin de azami 2 yıla çıkarılması ve diğer destekler, adeta hayatta kalma mücadelesi veren işletmelerimize büyük bir moral olacaktır."

Bahçıvan, dünyayı sarsan koronavirüsün etkileriyle mücadelede herkese büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Erdal Bahçıvan, koronavirüsün temelde büyük bir sağlık sorunu olmakla birlikte ekonomi ve sosyal hayat başta olmak üzere birçok şeyi sarstığına dikkati çekerek, "Bu süreçten karamsarlığa ve ümitsizliğe kapılmadan bir bütün olduğumuzu hatırlayarak ve dayanışma içinde çıkabiliriz. Bu zor günlerden çıkarken unutmamalıyız ki ekonomimizin de ayakta kalması gerekmektedir. İşte alınan bu önlemlerin önemini ve değerini, bugünleri atlattığımızda çok daha iyi anlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Açıklanan finansal tedbirler ve kararlar yerinde, doğru kararlar"

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerinin süreci başından beri en doğru noktaları ile yürüttüğüne dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası duyurduğu "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinde, hem kamu tarafında hem de özel sektör tarafındaki önlemler adına bir çok destekler içerdiğini anımsatan Aydın, şunları söyledi:

"Bu destekler iş dünyası olarak bizlerin talep ettiği istekler ile örtüşmektedir. Bu süreçten sonra açıklanan bunca kararlar ve destekler sonrasında işverenler hiçbir bahanenin ardına sığınmasın, çalışanını işsiz güçsüz bırakmasın. Fahiş fiyat uygulayanlar ve stok yapanlar da şunu iyi bilsinler ki, yaptıkları ne ahlaki ve ne de insanı. Bu millet bunu affetmez, kanunlar da affetmez.

Bu ve benzeri esnafın da ne yanımızda ve ne de yurdumuzda yeri vardır. Sürecin başından beri devletimiz ve milletimiz ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Bundan sonrası için yapılması gerekenler, milletçe birbirimize destek çıkmaya devam etmek ve virüsünün etkilerini en aza indirgemek için yapılan açıklamalara harfiyen uymaktır."

Aydın, açıklanan finansal tedbir ile kararların yerinde ve doğru kararlar olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin Koronavirüse karşı refleksini en olumlu şekilde gösterdiğini, sürecin en az hasarla kapatılacağını aktardı.