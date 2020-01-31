EKONOMİ
Giriş Tarihi : 31-01-2020 10:52

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Gösterge tahvilin faizinde ilk kez tek haneyi yakaladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Gösterge tahvilin faizinde ilk kez tek haneyi yakaladık

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek hanenin yakalandığını bildirdi.

Tahvil faizi tek haneye geriledi

Albayrak, Twitter hesabından, tahvil faizlerindeki düşüşe ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Piyasa beklentilerindeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Albayrak, "Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz." ifadelerini kullandı. 

 

 

ETİKETLER: hazine ve maliye bakanı berat albayrak faiz
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