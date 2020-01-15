DÜNYA
Giriş Tarihi : 15-01-2020 15:06

Libya: Ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri engel oldu

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya'da ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri'nin engel olduğunu açıkladı

Libya: Ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri engel oldu

Trablus

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya'da ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) engel olduğunu açıkladı.

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ETİKETLER: Birleşik arap emirlikleri
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