ABD heyeti Türkiye'ye geliyor

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft ile Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye gelecek.

Ankara

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, bu gece Türkiye'ye gelecek olan ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ankara'daki temasları sırasında Türk yetkililerle Suriye konulu görüşmeler yapacak.



ABD'nin BM Daimi Temsicisi Kelly Craft (ortada)

Amerikalı heyetin Türkiye'de bulundukları sürede ayrıca BM ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmelerde Suriye'de rejim saldırıları nedeniyle ortaya çıkan insani krizin ele alınması planlanıyor.