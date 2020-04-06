Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Anadolu Ajansı (AA) 100 yaşında
- Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Milli Mücadele'nin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı, 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.
- AA'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan "100yil.aa.com.tr" erişime açılacak.
2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
3- AB üyesi ülkelerin savunma bakanları video konferans yöntemiyle toplantı düzenleyecek.
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