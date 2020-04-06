SAĞLIK
Giriş Tarihi : 06-04-2020 10:08

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Anadolu Ajansı (AA) 100 yaşında 

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Milli Mücadele'nin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı, 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

- AA'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan "100yil.aa.com.tr" erişime açılacak.

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

3- AB üyesi ülkelerin savunma bakanları video konferans yöntemiyle toplantı düzenleyecek.

 

 

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