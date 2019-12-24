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Giriş Tarihi : 24-12-2019 14:19

Meteorolojiden yağış ve fırtına uyarısı

Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Balıkesir, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yağış bekleniyor. -

Meteorolojiden yağış ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. 

Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Balıkesir, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yağış öngörülüyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz, Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Denizlerde ise Akdeniz'de fırtına, günün ilk saatlerinde Güney Ege'nin güneyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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ETİKETLER: meteoroloji yağış fırtına uyarısı
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