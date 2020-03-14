DÜNYA
Giriş Tarihi : 14-03-2020 09:00

Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı

Microsoft, şirketin kurucusu ve teknoloji danışmanı Bill Gates'in yönetimden ayrıldığını duyurdu.

Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı

Washington

ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft, şirketin kurucusu ve teknoloji danışmanı Bill Gates'in yönetimden ayrıldığını duyurdu.

Microsoft'tan yapılan açıklamada, Gates'in küresel sağlık, kalkınma, eğitim ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi hayırsever önceliklere daha fazla zaman ayırmak için şirketin yönetim kurulundan ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Gates'in Microsoft Üst Yöneticisi Satya Nadella ve şirketteki diğer yöneticilere teknoloji danışmanlığı yapmaya devam edeceği kaydedildi.

Microsoft'u 1975 yılında Paul Allen ile birlikte kuran Gates ise konuya ilişkin Linkedin hesabından paylaşımda bulundu.

Söz konusu paylaşımda Gates, Microsoft'un yanı sıra 2004'ten bu yana hizmet ettiği milyarder yatırımcı Warren Buffett'in Berkshire Hathaway şirketinin yönetiminden de ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Gates, "Microsoft ile ilgili olarak, yönetim kurulundan ayrılmak şirketten uzaklaşmam anlamına gelmez. Microsoft her zaman hayatımın önemli bir parçası olacak ve şirketin vizyonunun şekillenmesiyle hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için Satya ile iletişimde olmaya devam edeceğim. Şirketin kaydettiği ilerleme ve dünyaya nasıl fayda sağlayabileceği konusunda her zamankinden daha iyimser hissediyorum." ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER: bill gates microsoft teknoloji istifa
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2552
  • 2Başakşehir FK2552
  • 3Galatasaray2549
  • 4Sivasspor2549
  • 5Beşiktaş2543
  • 6Alanyaspor2540
  • 7Fenerbahçe2540
  • 8Göztepe2534
  • 9Gaziantep FK2532
  • 10Denizlispor2528
  • 11Gençlerbirliği2528
  • 12Antalyaspor2527
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Yeni Malatyaspor2525
  • 15Çaykur Rizespor2525
  • 16Konyaspor2523
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2519
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Bugün için hangi yatırım aracını tercih edersiniz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA