DÜNYA
Giriş Tarihi : 29-01-2020 14:25

Hindistan'da otobüs ile 'tuk tuk' çarpıştı: 27 ölü

Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde otobüs ile "tuk-tuk" adı verilen üç tekerli taksinin çarpışması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Hindistan'da otobüs ile 'tuk tuk' çarpıştı: 27 ölü

Yeni Delhi

Üst düzey emniyet yetkilisi Vasudev Desale, Maharaştra'da otobüs ile tuk tuk'un çarpıştığını açıkladı.

Desale, kazada aralarında 7 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 27 kişinin öldüğünü söyledi.

Otobüsten 33 kişi çıkarıldı

Otobüsten 33 kişinin çıkarıldığını belirten Desale, yaralıların hastanelere götürüldüğü bilgisini paylaştı.

Yerel medyada yayımlanan videolarda, çevredekilerin çukura düşen otobüsün arka camından yolcuları çıkardığı görülüyor.

Başbakan Narendra Modi, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve yaralıların en kısa zamanda iyileşmelerini temenni etti.

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan otobüsler ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl yaklaşık 150 bin kişi yaşamını yitiriyor.

 

ETİKETLER: hindistan otobüs kaza
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Son 3 ay içerisinde ilginizi çektiği için okuduğunuz kitap oldu mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA