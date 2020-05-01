SAĞLIK
Giriş Tarihi : 01-05-2020 02:56

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 435 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 435 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 435 kişi öldü

Buenos Aires

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 435 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 435 artışla 5 bin 901'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 7 bin 218 artarak 85 bin 218'e yükseldi. 

35 bin 935 kişinin iyileştiği ülkede hayatını kaybeden 1539 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

 

ETİKETLER: korona virüs kovid-19
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