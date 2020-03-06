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Giriş Tarihi : 06-03-2020 08:55

Yağışla sıcaklıklar düşecek

Türkiye genelinin bugün çok bulutlu olması ve yağış alan yerlerde hava sıcaklığının 2 ila 5 derece azalması bekleniyor.

Yağışla sıcaklıklar düşecek

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak.

Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Antalya, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölge genelinde toz taşınımı hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor. 

 

ETİKETLER: meteoroloji hava durumu
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