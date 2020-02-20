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Giriş Tarihi : 20-02-2020 17:44

İdlib'den Acı Haber...

Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib bölgesindeki unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız da yaralanmıştır." açıklamasında bulundu.

İdlib'den Acı Haber...

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib bölgesindeki unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız da yaralanmıştır." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İdlib'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre,50’den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüs imha edildi." denildi.

 

 

 

ETİKETLER: msb idlib şehit
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