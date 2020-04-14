İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.56'da Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi büyüklüğü 4.1 olarak açıkladı

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu bildirdi.

Rasathane, Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.





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