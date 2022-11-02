EYT DÜZENLEME ÖNCESİ AYM VE SGK KARARLARI

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) geçen yıl Resmi Gazete’de yayımladığı bir karar, çalışanın işten ayrılmasına gerek kalmadan emekli maaşını da alabileceği şekilde yorumlanmıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), AYM’nin kararı üzerine tereddütleri gidermek için iki sayfalık genelge yayımlamıştı. Genelgede ‘yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır’ hükmünün uygulandığına dikkat çekildi.

İ şten ayrılmadan önce SGK’den ‘emekli olabilir’ yazısı alınacak ve işverene verilecek. Daha sonra kıdem ve tüm haklar alınarak işle ilişik kesilecek. Ardından SGK’ye emeklilik dilekçesi verilecek. Eğer çalışan işine devam edecekse bir iki gün sonra destek primine tabi olarak, SGK’ye işe giriş bildirgesi verilecek. Bu durumda çalışanlar destek primine tabi olarak çalışmasına devam edecek.

Destek primi emeklinin maaşında bir azalmaya neden olmuyor. Aksine hem emekli aylığını alıyor, hem de çalıştığı işyerinden ücretini alıyor.