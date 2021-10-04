EYLÜL 2011 ENFLASYON RAKAMLARI

Enflasyon

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, eylül ayı enflasyonu %1,25 oldu.

Eylül'de yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 16,98 oldu. Gıda fiyatlarında yıllık artış ise yüzde 28,8 olarak kaydedildi.

Üretici fiyat endeksi Eylül ayında bir önceki yıla göre yüzde 43,96 arttı. Aylık bazda ise üretici fiyat endeksindeki artış yüzde 1,55 olarak gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ GIDADA

TÜİK verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 28,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 23,27 ile ev eşyası ve yüzde 23,27 ile lokanta ve oteller oldu.

Yıllık en düşük artış yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,99 ile haberleşme, yüzde 7,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 12,45 ile eğlence ve kültür oldu.

AYLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

Eylül ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 5,15 ile eğitim, yüzde 3,33 ile ev eşyası ve yüzde 2,34 ile konut oldu.

Aylık düşüş gösteren tek ana grup yüzde 0,16 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Eylül ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,05 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,47 ile haberleşme ve yüzde 0,50 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Ağustos ayında enflasyon yüzde 1,12 artmıştı. Yıllık bazda ise yüzde 19,25 olmuştu.



