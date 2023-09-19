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EVRAKLARI TAM, E-EHLİYETLİ KEÇİÖREN ve PURSAKLARDAN SERVİS ŞOFÖRÜ

EVRAKLARI TAM, E-EHLİYETLİ C PLAKA, PURSAKLARDAN SERVİS ŞOFÖRÜ

ŞOFÖR & OPERATÖR
Giriş Tarihi : 19-09-2023 09:23   Güncelleme : 19-09-2023 09:23
EVRAKLARI TAM, E-EHLİYETLİ KEÇİÖREN ve PURSAKLARDAN SERVİS ŞOFÖRÜ

EVRAKLARI tam, E-ehliyetli, C plaka, Pursaklar bölgesinden Servis Şoförü. Maaş asgari ücret üzeridir.

0312.341 40 00
 

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