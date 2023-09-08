EVRAKLARI TAM, E-EHLİYETLİ C PLAKA, PURSAKLARDAN SERVİS ŞOFÖRÜ
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ŞOFÖR & OPERATÖR
Giriş Tarihi : 08-09-2023 15:29
EVRAKLARI tam, E-ehliyetli, C plaka, Pursaklar bölgesinden Servis Şoförü. Maaş asgari ücret üzeridir. 0312.341 40 00
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