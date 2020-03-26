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Evinde ölü bulunan kadında corona virüsü şüphesi

İstanbul'da korku dolu anlar... Sultangazi ilçesinde 42 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu. Bir haftadır grip şikayeti olduğu iddia edilen kadınla birlikte aynı evde yaşayan dört kişi karantinaya alındı.