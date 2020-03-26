GÜNCEL
Giriş Tarihi : 26-03-2020 16:22

Evinde ölü bulunan kadında corona virüsü şüphesi

İstanbul'da korku dolu anlar... Sultangazi ilçesinde 42 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu. Bir haftadır grip şikayeti olduğu iddia edilen kadınla birlikte aynı evde yaşayan dört kişi karantinaya alındı.

Evinde ölü bulunan kadında corona virüsü şüphesi

Olay, sabah saatlerinde İstanbul’un Sultangazi ilçesinde meydana geldi. Esentepe Mahallesi'nde yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu. 42 yaşındaki kadının ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

 

EVDEKİ DÖRT KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Cesedi inceleyen doktorun corona virüsü şüphesi üzerine eve özel kıyafetli sağlık personeli çağrıldı. Kadının cansız bedeni morga kaldırılırken, evde bulunan dört kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı. Kadının Covid-19 taşıyıp taşımadığı yapılan testlerin ardından belli olacak.

ETİKETLER: İSTANBUL SULTANGAZİ KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Bugün için hangi yatırım aracını tercih edersiniz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA