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Giriş Tarihi : 20-06-2021 06:31

EVDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALANMASI KOLAYLAŞTIRILDI

Eve Çalışanların Sigortalanması

EVDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALANMASI KOLAYLAŞTIRILDI

             Temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş, çocuk veya yaşlı bakımı gibi ev işlerinde çalışan kişilere yapılacak sigorta başvurusu, SMS ya da e-Devlet uygulaması aracılığıyla yapılabilecek.

            Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanlar için sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine, ayda 10 günden az çalışanlar için ise doğrudan e-Devlet üzerinden ya da SMS yoluyla başvuru yapılabileceğini bildirdi.

            SGK'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanlar için 'Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalıştırılacaklara ilişkin bildirge' ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edilmelidir. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar için ise 'Ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılacaklara ilişkin form' ile doğrudan e-Devlet kapısı üzerinden ya da SMS yoluyla başvuru yapılabilir" bilgisi yer aldı.

          SGK'nin internet sitesinde "Sigortalılık", "Sıkça Sorulan Sorular" ve "Ek 9" sekmeleri tıklanarak ev hizmetlerine ilişkin bilgilere ulaşılabiliyor.

Kaynak : Karar Gazetesi

 

ETİKETLER: temizlik işçisi SGK
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EVDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALANMASI KOLAYLAŞTIRILDI
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