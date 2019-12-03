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Giriş Tarihi : 03-12-2019 17:16

EURO 2020 biletleri yarın satışa çıkarılacak

A Milli Futbol Takımı'nın mücadele edeceği 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) biletleri yarın satışa sunulacak.

EURO 2020 biletleri yarın satışa çıkarılacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre EURO 2020 biletlerinin satışı, internette "http://euro2020.com/tickets" adresi üzerinden yarın TSİ 16.00'da başlayacak ve 18 Aralık Çarşamba günü TSİ 16.00'da sona erecek.

UEFA'nın gerçekleştireceği bilet satışında, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri önceliğe sahip olacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası biletleri için UEFA "ilk gelen alır" genel satış prensibini uygulayacak.

EURO 2020'de A Grubu'nda yer alan Türkiye; Roma'da 12 Haziran'da İtalya, Bakü'de 17 Haziran'da Galler ve 21 Haziran'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek. 

ETİKETLER: AVRUPA ŞAMPİYONASI FUTBOL SÜPER LİG TFF
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