ETLİK'teki iş merkezimizde ETLİK'teki iş merkezimizde TEMİZLİK ELEMANI Giriş Tarihi : 17-06-2023 16:23 Güncelleme : 17-06-2023 16:23 5 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER ETLİK'teki iş merkezimizde GİMAT ATB İşmerkezindeki ETLİK'teki iş merkezimizde çalıştırılacak bay temizlik elemanları. 0535.582 50 05 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay ACELE Otogaz istasyonumuza Pompacı servis şoförü Genel alan görevlisi Genel alan görevlisi YEMEK, çay ve temizliğe RENAULT yetkili servisine Montajcı+ Dikiş Ustası. TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü Yükleme ve dağıtım yapacak Usta, Kalfa. 22- 40 yaşlarında Atölyede çalışacak Eleman aranıyor RN Kuaför'e temizlik ve çay için BAY market elemanı İVEDİK'te Tabela Atölyesine kuaförümüze, Kalfa, Yardımcı, Temizlik Elemanı