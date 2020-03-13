EKONOMİ
Giriş Tarihi : 13-03-2020 09:39

Etil alkol ihtiyacı karşılanacak

Artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı etil alkol ihtiyacını karşılayacak.

Etil alkol ihtiyacı karşılanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde  dünyayı sarsan korona virüsüne karşı alınacak tedbirlerin ele alındığı  toplantının ardından stratejik bir adım attı. Bakanlık, artan�dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretimle karşılanması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) talepte bulundu. Talebi  değerlendiren EPDK, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin  yükümlülükleri 13 Haziran’a kadar askıya aldı.

Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğ, benzine  yüzde 3 oranında etanol karıştırılmasını zorunlu kılıyordu. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, tüm dünyada ölümlere neden olan korona virüsüne  karşı etkili silahlardan biri olan etil alkolün üretimi konusunda  kritik bir hamle yaptı. Bakanlık, EPDK’dan etanolün akaryakıt sektörü  yerine etil alkol olarak korona virüse karşı etkili kolonya ve  dezenfektanların üretimine yönlendirilmesini talep etti. Bunun üzerine  EPDK, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri  13 Mart’tan itibaren 13 Haziran tarihine kadar askıya aldı.

BAKAN VARANK’TAN ENERJİ BAKANI DÖNMEZ’E TEŞEKKÜR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu kararla benzine  yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına  kalktığını ifade ederek, “Böylece rafinerilerin biyoetanol talebi  azalacak. Korona virüsüne karşı kullanılan, son günlerde yoğun talep  gören el dezenfektanları ve kolonyaların üretiminde kullanılan ve  çoğunlukla ithal edilen etil alkolün yerli üretimi artacak. Biyoetanol  üreten fabrikalar artık etil alkol üretecek. Bu karar nedeniyle Enerji  ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ile EPDK’ya çok teşekkür  ediyoruz” dedi.

Piyasadaki eğilimleri yakından takip ettiklerini, korona virüsün  tüm dünyada hızla yayılmasıyla birlikte kolonya ve dezenfektan  talebinde yüksek bir artışla karşılaştıklarını kaydeden Bakan Varank,  “Tabii bu durum bazı fırsatçıların vatandaşın cebine göz dikmesi  sorununu da beraberinde getirdi. Bu sorunu aşmak için problemin  kaynağına indik” diye konuştu.

"SPEKÜLASYONLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Varank, üreticilerle görüştüklerini, sorunu başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere tüm taraflarla masaya yatırdıklarını  anlatarak, “Nihai aşamada talebimizi EPDK’ya ilettik. Onların da çözüm  odaklı yaklaşımı sayesinde piyasanın işleyişini düzeltecek etkin ve  güçlü bir adım atıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte hem virüsten  etkin şekilde korunmak için kullanılan dezenfektanların üretimi  artacak hem de fiyat spekülasyonunun önüne geçilecek” dedi.

Bu düzenleme ile önemli bir ithal girdisi olan etanolün Türkiye’deki şeker fabrikalarında da üretiminin mümkün hale geldiğini  vurgulayan Varank, “Yani ithalat yerine artık yurt içindeki kapasiteyi  daha etkin kullanabileceğiz. Bu sayede döviz kurlarındaki  dalgalanmalara karşı kırılganlığımız azalacak. Üretimdeki artış,  piyasada artan talebi dengeleyecek. Bu ürünlerin fiyatında sağlanacak  istikrarla birlikte spekülatörlerin oyunları bozulmuş olacak” diye  konuştu.

 

ETİKETLER: etil alkol dezenfektan kolonya sanayi ve teknoloji bakanlığı
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