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Giriş Tarihi : 16-01-2020 09:13   Güncelleme : 16-01-2020 09:25

Eski Korgeneral Metin İyidil gözaltına alındı

Hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil Ankara'da gözaltına alındı. -

Eski Korgeneral Metin İyidil gözaltına alındı

Ankara

Hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil Ankara'da gözaltına alındı.

İyidil hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılan ve istinaf başvurusunda beraat ve tahliyesine karar verilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil gözaltına alındı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, İyidil'in FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı davada çarptırıldığı "ağırlaştırılmış müebbet hapse" ilişkin hükmü kaldırıp beraat ve tahliyesine hükmetmişti. 

İyidil'in tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca itirazda bulunulmuş ve savcılığın talebini değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi tarafından isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Çankaya'daki evinde gözaltına alındı

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri İyidil'i Çankaya'daki evinde gözaltına aldı.

Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen İyidil, TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İyidil'in Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

Metin İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmış, istinaf başvurusunda dosyanın gönderildiği Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, sanık hakkındaki hükmü kaldırıp beraat ve tahliye kararı vermişti.

 

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