GÜNCEL
Giriş Tarihi : 07-03-2020 15:13

Eşini uyurken baltayla öldürüp, intihar etti

Denizli'den gelen son dakika gelişmesine göre korkunç bir cinayet işlendi. Pamukkale ilçesinde bir kişi eşini uyurken başına baltayla vurup öldürdü. Cinayeti işleyen Şuayip Akın isimli şahıs daha sonra kendisini asarak yaşamına son verdi. Çiftin kızları S.A'nın feryatları ise yürekleri sızlattı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Eşini uyurken baltayla öldürüp, intihar etti

'de korkunç bir  yaşandı. Bir kişi uyuyan eşini baltayla öldürüp daha sonra kendini asarak intihar etti. İşte cinayetin detayları... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şuayip Akın (42), eşi Sultan Akın'ı (36) uyurken başına baltayla vurup öldürdükten sonra, kendini asarak yaşamına son verdi.

 

Olay, Sevindik Mahallesi 2304 Sokak'ta meydana geldi. Şuayip ve Sultan Akın çiftinin kızları S.A. (16), sabah kalktıktan sonra anne ve babasını göremeyince, odalarının kapısını çaldı. Ancak kapısı kilitli olan odadan cevap alamadı.

 

Evin dışına çıkıp, odanın penceresinden içeri bakan S.A., gördükleri karşısında dehşete düştü. Annesini kanlar içinde yatakta, babasını ise iple tavana asılı gören S.A., komşularından yardım istedi.

 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Camı kırarak içeriye giren acil sağlık ekibi, Sultan Akın ile eşi Şuayip Akın'ın öldüğünü tespit etti. Bu sırada Akın çiftinin kızları S.A.'nın feryatları yürekleri sızlattı.

 

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akın çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Olay öncesi çiftin tartıştığı belirtilirken, Şuayip Akın'ın, eşini uyurken baltayla başına vurarak öldürdüğü, ardından kendini odanın tavanına asarak intihar ettiği üzerinde duruluyor.

 

ETİKETLER: denizli cinayet şuayip akın sultan akın
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK2552
  • 2Trabzonspor2449
  • 3Galatasaray2448
  • 4Sivasspor2448
  • 5Beşiktaş2543
  • 6Alanyaspor2439
  • 7Fenerbahçe2439
  • 8Göztepe2434
  • 9Gaziantep FK2532
  • 10Denizlispor2427
  • 11Gençlerbirliği2427
  • 12Antalyaspor2426
  • 13Yeni Malatyaspor2425
  • 14Çaykur Rizespor2324
  • 15Konyaspor2523
  • 16Kasımpaşa2420
  • 17MKE Ankaragücü2520
  • 18Kayserispor2419
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Ekonomik sıkıntı çekebileceğinizi düşündüğünüz anlar oluyor mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA