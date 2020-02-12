Esenyurt'ta feci kaza! Evli çiftin acı sonu

İstanbul Esenyurt'ta yaya geçidinin bulunmadığı ve yoğun akan bir trafiğin olduğu noktadan karşıya geçmeye çalışan evli çifte otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çift tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybederken, çifte çarpan genç sürücü kaza noktasında gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Haramidere Bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ört (64) ve Belkızan Ört (64) yaya geçidinin bulunmadığı ve yoğun akan bir trafiğin bulunduğu bağlantı yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Bu sırada kendilerini fark eden bir otomobil manevra yaparak çifte çarpmaktan son anda kurtulurken, arkadan gelen bir başka otomobil çifte çarparak ardından önündeki otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan çift ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere götürdü. İki ayrı hastaneye kaldırılan Ört çifti burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA YERİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Çifte çarparak ağır yaralayan ve henüz ismi öğrenilemeyen genç sürücü olay yerine gelen arkadaşlarına sarılarak gözyaşı döktü. Büyük korku yaşayan sürücü polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan olayı anlatan diğer araç sürücüsü, "İkisi de buradan karşıya geçmeye çalıştılar. 65 yaşlarından ikisi de. ileri gittiler sonra tekrar geri gelmeye çalıştılar. Ben geçtim arkamdaki araç önce bariyerlere sonra onlara çarptı" diye konuştu.

Kaza nedeniyle Haramidere Bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobillerin yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal seyrine dönerken, polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.