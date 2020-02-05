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Giriş Tarihi : 05-02-2020 09:38

Erzurum'da yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Erzurum'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Erzurum'da yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinden kent merkezine gelen 25 BB 153 plakalı yolcu midibüsü, Erzurum-Pasinler kara yolu Hamamdere mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen yaralıların, 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki sürüyor.

ETİKETLER: erzurum yolcu midibüsü
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