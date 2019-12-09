GÜNCEL
Giriş Tarihi : 09-12-2019 15:07

Erzurum ve Iğdır'da hava ulaşımına sis engeli

Erzurum ile Iğdır'da etkili olan yoğun sis nedeniyle planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi.

Erzurum ve Iğdır'da hava ulaşımına sis engeli

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Erzurum'da gece saatlerinde başlayan sis sabah yoğunlaştı.

Yüksek kesimlerde daha çok etkili olan sis yüzünden Erzurum Havalimanından yapılması planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi.

Sisin, görüş mesafesini yer yer 50 metreye düşürmesi nedeniyle şehri çevre illere bağlayan kara yolları başta olmak üzere yollardaki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Iğdır'da da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Kentte sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle öğleden sonra İstanbul-Iğdır ile Ankara-Iğdır arasında yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Sis yüzünden Iğdır'ı, Kars, Ağrı ve Nahçıvan'a bağlayan kara yollarında sürücüler zor anlar yaşadı.

ETİKETLER: uçuş iptal ulaşımda aksamlar yoğun sis
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA